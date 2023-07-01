Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 12:59
Şarka gittiğin de sürekli foruma şafak yazan arkadaş

Noldu o arkadaşın şarkı bitti mi en çok onu merak ediyordum adam nerdeyse 3 yıldır her gün için şafak sayıyordu geçer inş diyordu buralardaysa bi mesaj atsın özledim ya :)


Canikli35
Aday Memur
01 Temmuz 2023 13:06

Geçen sene samsun geldi arkadaşa öyle hatırlıyorum


polmuratmk
Genel Müdür
01 Temmuz 2023 13:23
Aynasız 55 di galiba geçen sene süreler düşünce tayine gittim diye yazmıştı sanırım
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