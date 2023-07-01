Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 13:01
Benzine 2.11 tl Zam Oh oh oy veren ellere sağlık !

2 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.

Uçur bizi başkanlık sistemi uçuurrr :)))

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