Hastanedr elektrik teknisyeni olan?

Yeni başladım 1 ay oldu taşerom firma elemanı var ilşleri onlar yapıyor biz kontrol teşkilatıyız kontrol edip ihaleleri vs yapıyoruz. Ben birşey bilmiyorum ne ihale ne yapılacak işler hakkında. Attığım imzalarda falan bir sıkıntı olur mu 1 haftadır yanımda çalışan eski teknisyen izinde yardım edin lütfen?

Yeni başladım 1 ay oldu taşerom firma elemanı var ilşleri onlar yapıyor biz kontrol teşkilatıyız kontrol edip ihaleleri vs yapıyoruz. Ben birşey bilmiyorum ne ihale ne yapılacak işler hakkında. Attığım imzalarda falan bir sıkıntı olur mu 1 haftadır yanımda çalışan eski teknisyen izinde yardım edin lütfen?