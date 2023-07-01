Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 13:51
Eş durumu tayini

Çevre bakanlığında sözleşmeli personel(4B) pozisyonunda mühendis unvanıyla çalışmaktayım. 1 yılımı doldurduktan sonra eş durumundan kurum içi tayin ile eşimin olduğu ile gidebiliyor muyum?


E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2023 13:52

Eşiniz kadrolu mu?


cyrano21
Aday Memur
01 Temmuz 2023 13:54

Evet


E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2023 13:58

Kadrolu personelin sözleşmeli personelin yanına gitmesi esastır. Bu nedenle siz gidemezsiniz eşiniz sizin yanınıza gelebilir. Vereceğiniz dilekçe bu sebeple reddedilir.


cyrano21
Aday Memur
01 Temmuz 2023 14:13

Hocam şuan için evli değilim. Sözleşmeli ya da özel sektörde çalışan biriyle evlenirsem çalıştığım yerde kaç yılımı doldurmam gerekiyor

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