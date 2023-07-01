Kamu İsçileri

Temmuzda tekrar %25+ Enflasyon farkı alacaklarmış bırakın kardeşim gariban asgari ücretliye yapılan zamla kendi zammımızı karşılaştırmayı kamu işçileri sessiz sedasiz sorumluluk yok birsey yok bizi geçtiler bizim maaş 30 olsa be olur adamlar kendi memleketlerinde kira derdi yok sorumluluk yok terör derdi yok bizden fazla maaş alıyorlar reva mı bu bizim kamu işçilerine yapılan zamları baz almamız lazım

Temmuzda tekrar %25+ Enflasyon farkı alacaklarmış bırakın kardeşim gariban asgari ücretliye yapılan zamla kendi zammımızı karşılaştırmayı kamu işçileri sessiz sedasiz sorumluluk yok birsey yok bizi geçtiler bizim maaş 30 olsa be olur adamlar kendi memleketlerinde kira derdi yok sorumluluk yok terör derdi yok bizden fazla maaş alıyorlar reva mı bu bizim kamu işçilerine yapılan zamları baz almamız lazım