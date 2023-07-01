Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 14:22
Kamu İsçileri
Temmuzda tekrar %25+ Enflasyon farkı alacaklarmış bırakın kardeşim gariban asgari ücretliye yapılan zamla kendi zammımızı karşılaştırmayı kamu işçileri sessiz sedasiz sorumluluk yok birsey yok bizi geçtiler bizim maaş 30 olsa be olur adamlar kendi memleketlerinde kira derdi yok sorumluluk yok terör derdi yok bizden fazla maaş alıyorlar reva mı bu bizim kamu işçilerine yapılan zamları baz almamız lazım

tilkiandrei
Memur
01 Temmuz 2023 14:23
Düzeltiyorum %15+ Enflasyon Farkı
Toplam 1 mesaj

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