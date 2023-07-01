Lojmanın bosaltilmasi

İlişik kestikten bir hafta sonra lojmanı devretmeyi düşünüyorum illaki benim olmam lazım mi yoksa bir arkadaşıma anahtarı versem versem devir işlemini o yapabiliyor mu

İlişik kestikten bir hafta sonra lojmanı devretmeyi düşünüyorum illaki benim olmam lazım mi yoksa bir arkadaşıma anahtarı versem versem devir işlemini o yapabiliyor mu