Açığa alınma sonrası mali hakların iadesi

Adli Soruşturma nedeniyle hemen açığa alındım yaklaşık bir yıl sonra ceza mahkemesi beraat kararı verdi şimdi işime geri dönecegim. Açıkta kaldığım süreçte maaş ödemesinin bir kısmı ödendi ancak çalışırken maaş gibi sabit bir mesai ücreti ve her ay değişken bir yan ödeme alıyorduk. Kurum bunları demeyeceğim için mahkemeye vereceğim. İhraç olup dönenlerde gördüm maaş dışındaki ücretlerini de mahkeme sonucu alabilmisler ancak açıga alınıp dönenler de alabilir mi. Bir ceza soruşturmasi nedeniyle idare tarafından tedbir amaçlı görevden uzaklaştırma aldığım için ihraç olup dönmeden farklı olarak mahkeme parasal hakları iade etmeyebilir dediler. Mesai ve yan ödemeyi alamamamdan ötürü Aylık yaklaşık 10 bin TL kaybım olmuş oldu bu sürede.

Adli Soruşturma nedeniyle hemen açığa alındım yaklaşık bir yıl sonra ceza mahkemesi beraat kararı verdi şimdi işime geri dönecegim. Açıkta kaldığım süreçte maaş ödemesinin bir kısmı ödendi ancak çalışırken maaş gibi sabit bir mesai ücreti ve her ay değişken bir yan ödeme alıyorduk. Kurum bunları demeyeceğim için mahkemeye vereceğim. İhraç olup dönenlerde gördüm maaş dışındaki ücretlerini de mahkeme sonucu alabilmisler ancak açıga alınıp dönenler de alabilir mi. Bir ceza soruşturmasi nedeniyle idare tarafından tedbir amaçlı görevden uzaklaştırma aldığım için ihraç olup dönmeden farklı olarak mahkeme parasal hakları iade etmeyebilir dediler. Mesai ve yan ödemeyi alamamamdan ötürü Aylık yaklaşık 10 bin TL kaybım olmuş oldu bu sürede.