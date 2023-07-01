Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 15:19
Açığa alınma sonrası mali hakların iadesi
Adli Soruşturma nedeniyle hemen açığa alındım yaklaşık bir yıl sonra ceza mahkemesi beraat kararı verdi şimdi işime geri dönecegim. Açıkta kaldığım süreçte maaş ödemesinin bir kısmı ödendi ancak çalışırken maaş gibi sabit bir mesai ücreti ve her ay değişken bir yan ödeme alıyorduk. Kurum bunları demeyeceğim için mahkemeye vereceğim. İhraç olup dönenlerde gördüm maaş dışındaki ücretlerini de mahkeme sonucu alabilmisler ancak açıga alınıp dönenler de alabilir mi. Bir ceza soruşturmasi nedeniyle idare tarafından tedbir amaçlı görevden uzaklaştırma aldığım için ihraç olup dönmeden farklı olarak mahkeme parasal hakları iade etmeyebilir dediler. Mesai ve yan ödemeyi alamamamdan ötürü Aylık yaklaşık 10 bin TL kaybım olmuş oldu bu sürede.

Çok Yazılan Konular

İade Sonrası; Özlük Hak, Geçmiş Maaş, Yasal Faiz,Tazminat, Farklı Kurum, Oyak vb KonularHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDisiplin soruşturmalarında zamanaşımı konusu yanlış uygulanıyor!Jandarma yüksek disiplin kuruluYer değişikliği ve kademe ilerlemesi cezasıKamu Denetçiliği KurumuSoruşturma

Sözlük

efendi köle ilişkisi 3 wagner 1 içinde bıçak geçen eserler 1 et parçalamak 1 Bugün olanlar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyorTürkiye, KEİ Dönem Başkanlığını 6 aylığına devraldıTatilciler dönüş yolundaGüreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, kulüplerinde yönetici olduKurban satıcısından rüşvet alan 3 belediye çalışanı tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?