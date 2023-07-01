Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 15:25
KIZILTEPE LOJMAN DURUMU

Arkadaşlar Kızıltepe lojman durumu nedir 60 puanım var gelir mi kaç kişi gdecek bu konu hakkında bilgisi olan var mı

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