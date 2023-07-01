Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 15:38
657/36 maddesi

Merhaba. Teknisyen unvanindaki bir kişi 4 yıllık elektrik mühendisi olarak göreve başladığında aynı öğrenim ile hem muhendis olduğu için 657/36-A2 uyarınca 1 derece hemde teknisyen olduğu için 657/36-A4 uyarınca 1 derece alamaz

Ancak önlisans olarak göreve başlayan ve 657/36-A4 uyarınca 1 derece alan Teknisyen daha sonra 4 yıllık mühendislik bitirirse 657/36-A2 uyarınca 1 derece alabilir mi?

Yani aynı öğrenim ile hem 657/36-A2 ile A4 den yararlanamaz ancak farklı farklı õğrenimler ile her ikisinden de yararlanabilir mi?

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