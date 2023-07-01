Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2023 16:03
4 A dan 4 b ye geçtim.ne zaman 4 A ya geçiş yapabilirim.

12 yıllık 4 A şoför kadrosundan 4 B tıbbi sekreter kadrosuna geçiş yaptım.tekrar 4 A ya geçmek için 3+1 yılı doldurmam gerekiyormu?zaten eski memur olduğum için herhangi bir ayrıcalık yokmu.

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