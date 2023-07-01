Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 16:17
Ek dersiniz yattı mı?

Bizim hala yatmadı


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
01 Temmuz 2023 16:20
Cık

Kagiş
Müsteşar
01 Temmuz 2023 16:43

Yatan gören yokk!? Kurban Bayramı'nda da cepteki para bitti. Şimdi alacaklının borçlusunu dükkânının önünde beklediği gibi ek ders ücretinin yatmasını bekliyoruz!? Şimdi bu paranın yatması da çarşambayı perşembeyi bulur!? Pazartesi işbaşı yapacak olan tatilden dönen kurum memurlarımız 2-3 gün sallarlar, bir 2-3 gün de bankalar sallar ve ayın 7'sini, 8'ini bulur, buldururlar!!))) Eee böyledir bizde işler güçler üstâdım! İllâki seni hasta ederler, etmeden bırakmazlar!!? Zamanında ikramiye ya da yan/ek ödeme vb. almak istiyorsanız öğretmen değil, işçi ya da emekli olmanız gerekiyor artıkk! Hadi hayırlı tıraşlarrr.!!?))

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