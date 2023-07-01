Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 16:51
Norm fazlası olur muyum bu durumda

İlçede tüm okullar dolu. Okulumuz imam hatip . Hiç öğrencimiz kalmadi en son iki öğrencimiz düz ortaokula geçti. Seneye hiç ogrenci gelmezse 0 ders saatiyle norm fazlası olur muyum yoksa okulda branştan tek kişiyim diye olmaz miyim,teşekkürler simdiden


ebuducane
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 16:52
Norma düşersin

math3860
Aday Memur
01 Temmuz 2023 16:53

Norm fazlası diyorsun yani değil mi hocam

ebuducane, 33 dk. önce
Norma düşersin

Yondaimeminato
Şef
01 Temmuz 2023 16:54

Norm fazlası olursunuz hocam , aynı okulunuzda normal ortaokul varsa ve norm tutuyorsa dilekçe verebilirsiniz. Gerçi bakanlığın imam hatip okullarını kapatmama konusunda bir tutumu var ama kapatılmasa bile ek ders karşılığı başka okullara gidebilirsiniz.


ebuducane
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 16:55
Evet hocam. En az 8 saatin olması lazım okulunda bölge normunda yer alabilmen için
math3860, 32 dk. önce

Norm fazlası diyorsun yani değil mi hocam


popcorn007
Daire Başkanı
01 Temmuz 2023 16:57

Branşınız nedir? Norm fazlası olsanız bile hemen bir görevlendirme ile il içinde bir okula geçebilirsiniz. Sonra il içi tayin kullanırsınız. Fakat sıkıntılı bir branşınız varsa norm konusunda geçmişler olsun, alanınıza en yakın bir alanda görevlendirme derslere girebilirsiniz.


math3860
Aday Memur
01 Temmuz 2023 17:04

Ilköğretim matematik hocam . Bunu ilde görevlendirme için bir sebep olarak gösterebilir miyim yani

popcorn007, 28 dk. önce

Branşınız nedir? Norm fazlası olsanız bile hemen bir görevlendirme ile il içinde bir okula geçebilirsiniz. Sonra il içi tayin kullanırsınız. Fakat sıkıntılı bir branşınız varsa norm konusunda geçmişler olsun, alanınıza en yakın bir alanda görevlendirme derslere girebilirsiniz.


popcorn007
Daire Başkanı
01 Temmuz 2023 17:05
Evet
math3860, 21 dk. önce

Ilköğretim matematik hocam . Bunu ilde görevlendirme için bir sebep olarak gösterebilir miyim yani

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