KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Temmuz 2023 16:53
Dhmi Aim için değer mi?

Yaşayacağım bütün zorluklara ragmen,

tutmama ihtimaline ragmen,

1 sene evde ders calismaya değer mi?

Kendi bölüm gida mühendisliği ataması yok.

Suan ise de girmedim.

Bu riski almalı mıyım?

Maaşı yazmaya gerek yok bilenler biliyor.

Okuyanlara teşekkürler

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