Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 17:09
Polis maaşı neden 44 bin TL olmalı

Ben mesleğe girdiğimde en az iki memur maaşı alıyordum. Bu mesleğinde tek çekilecek tarafı maaşıydı. Polisliğe girenler maaşı iyi diye giriyordu. Yoksa bu meslek asla ama asla çekilecek bir meslek değil. Benle taşeron işçi aynı. Maaşı alacaksa normal memurla aramızda 5 bin TL gibi fark olacaksa , hatta uzman öğretmenlerle birbimizs yakın alacaksak neden canımızı hiçe sayarak çalışıyoruz? Neden piskopatla pisliklere katlanalım. Düşünün ki özel sektörde bile servisi yemeği ile alınan 15 bin TL maaşla aynı durumdayız şuan. Bizim servisimiz yok yemeğimiz yok . Üstüne ek görevler vesayre uzun çalışma mesai. İnşallah hakkaniyetli bir maaş ödemesi olur


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
01 Temmuz 2023 17:17
Hangi memurla aranda 5 bin fark var. Kamudaki bütün memurlar ve işçiler polisten yüksek maaş alıyo . Yerel yönetimlerdeki memurlar zaten yüksek alıyo. Sen bırak uzman öğretmeni normal bir öğretmen bile senden 7 8 bin fazla alıyor.
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