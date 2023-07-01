Polis maaşı neden 44 bin TL olmalı

Hangi memurla aranda 5 bin fark var. Kamudaki bütün memurlar ve işçiler polisten yüksek maaş alıyo . Yerel yönetimlerdeki memurlar zaten yüksek alıyo. Sen bırak uzman öğretmeni normal bir öğretmen bile senden 7 8 bin fazla alıyor.

Hangi memurla aranda 5 bin fark var. Kamudaki bütün memurlar ve işçiler polisten yüksek maaş alıyo . Yerel yönetimlerdeki memurlar zaten yüksek alıyo. Sen bırak uzman öğretmeni normal bir öğretmen bile senden 7 8 bin fazla alıyor.