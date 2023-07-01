Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2023 17:45
kurumlar arası geçişte yıllık izin

gençlik sporda vhki olarak çalışmaktayım. Çalışmaya başlayalı 1 yıl oldu yıllık iznim açıldı fakat ben tekrar sınava girip aile sosyalde çalışmaya başlayacam. Yeni başladığım kurumda yıllık iznim ne olacak?


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
01 Temmuz 2023 18:51
Yeni atandığın yerde kadrolu isen,önceki çalıştığın yerde çalıştığın süreyi saydırırsın direkt yıllık iznin açılır.yok eğer yeni atandığın yerde sözleşmeli isen önceki çalıştığın süreyi saymazlar.bu durumda 1 sene daha çalışman gerekir yıllık izin için.
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