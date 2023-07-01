Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2023 17:57
Tıp fakültesi okumak

Arkadaşlar merhaba halihazırda 15 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var ama eskiden beri tıp fakültesi isteğim vardı ama bölümumun yoğunluğundan dolayı fırsat bulamamıştım bu yıl vaktim olacak acaba bana fikir verecek olan var mı yapabilir miyim


MrtrmrM
Memur
01 Temmuz 2023 18:25

Bu konuda isteğiniz varsa çalışın, en azından içinizde kalmasın. Ama tıp fakültesi okumak madden ve manen çok zor. Hayırlısı olsun.


Nagihan yılmaz
Şef
01 Temmuz 2023 18:36
Tıp için üni sınavının zor olacağının farkındasınızdır.Yapabilirim diyorsa deneyin,denemekten zarar gelmez.En azından içinizde elimden geleni yapmadım demezsiniz.
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