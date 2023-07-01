Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Temmuz 2023 18:16
Gençlik spor bakanlığında nasıl tayin işlemi yapılır ?

Merhabalar Gençlik spor da 2022 kasım ayında destek personeli olarak memleketimde göreve başladım.

2 ay önce 4c li hizmetli olarak memur kadrosuna geçtim.

Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi olarak okuduğum ile tayin aldırmak istiyorum lakin nasıl tayin alacağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz ?

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