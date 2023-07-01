Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Temmuz 2023 18:24
Hukuk okuyan bir hizmetli nasıl unvan değiştirir ?

Selamlar Gençlik spor bakanlığında 4c kadrolu hizmetli unvanlı memurum. 2022 kasım ayında sözleşmeli olarak işe başladım. Ve 2 ay önce kadroya geçtim.

Ülkenin en iyi hukuk fakültelinden birinde başarılı bir 2.sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ve en erken sürede unvanımı değiştirmek istiyorum.

Bunun için ne yapabilirim ?

Yardımcı olursanız sevinirim.


unsal1420
Aday Memur
01 Temmuz 2023 18:40

Ya arkadaş Allah aşkına kafan çalışıyor belliki akıllısın ama zeki değilsin hala devlet kapısında ihya olacam zannediyorsun mezun ol istifa et mesleği yap


Kaandeveci
01 Temmuz 2023 18:43

Selamlar. Ailemin maddi durumu oldukça kötü. Kardeşlerim okullarını bitirene kadar serbest avukatlık yaparak risk alamam.

Bundan dolayı kamuda yükselme konusunda fikir danışmak istemiştim.

unsal1420, 30 dk. önce

Ya arkadaş Allah aşkına kafan çalışıyor belliki akıllısın ama zeki değilsin hala devlet kapısında ihya olacam zannediyorsun mezun ol istifa et mesleği yap


unsal1420
Aday Memur
01 Temmuz 2023 19:02

O konu biraz sıkıntı malesef böyle zorluklar senin direncini kırabilir ama pes etme en azından mezun olana kadar alt yapını oluştur direk işine başlarsın kurum avukatı olma çünkü maaşları tatmin edici değil olabiliyorsan savcı yada hakim olup kendini öyle kurtarabilirsin

Kaandeveci, 27 dk. önce

Selamlar. Ailemin maddi durumu oldukça kötü. Kardeşlerim okullarını bitirene kadar serbest avukatlık yaparak risk alamam.

Bundan dolayı kamuda yükselme konusunda fikir danışmak istemiştim.

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