Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Temmuz 2023 18:37
Hukuk okuyan bir hizmetli nasıl unvan değiştirir ?

Selamlar Gençlik spor bakanlığında 4c kadrolu hizmetli unvanlı memurum. 2022 kasım ayında sözleşmeli olarak işe başladım. Ve 2 ay önce kadroya geçtim.

Ülkenin en iyi hukuk fakültelinden birinde başarılı bir 2.sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ve en erken sürede unvanımı değiştirmek istiyorum.

Bunun için ne yapabilirim ?

Yardımcı olursanız sevinirim.

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