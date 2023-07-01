Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


01 Temmuz 2023 19:06
Fake hesap
Sürekli fake hesap açıp farklı kimliklerde mesaj atan kişinin amacı nedir ki?

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