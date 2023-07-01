Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 19:21
Mal bildirimi
Selamün aleyküm ben yeni ev aldım ev eşimin üzerine, eşimde 657 memur. idari burodaki arkadaş eşimin bildirmesinin yeterli olacağını söyledi yapmaya gerek yok dedi yapmadık. kafama çokta yatmadı ileride sıkıntı olurmu, olma ihtimali varsa yapayım

xLmx
Aday Memur
01 Temmuz 2023 19:21
evi krediyle aldım bu arada

E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2023 20:22

Yapmanız lazım süresi geçerse ceza alırsınız.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
01 Temmuz 2023 20:24
Ben hiç yapmıyorum ki ne alırsam alım

xLmx
Aday Memur
01 Temmuz 2023 20:39
bana niye böyle dedi bu ya tapuyu falan götürdüm yapmak için başından savdi o zaman
E.Kayı Han, 28 dk. önce

Yapmanız lazım süresi geçerse ceza alırsınız.


Küçük polis
Şef
01 Temmuz 2023 20:46

Birinizin yapması yeterlidir. Süresi geçerse ceza alırsın diyen arkadaş ikisi de memur arkdaşların

Toplam 5 mesaj

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