KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Temmuz 2023 19:26
2023 kpss üzerinden düz memurluk hakkında

merhabalar, saçma gelebilir ama bilmediğim için mazur görün bir sorum olacaktı. işsiz bir iç mimarlık bölümü mezunu mezunu birey olarak düz memurluk tavsiyesi üzerine kpss çalışmaya başladım. nasılsa lisans bölümüne her sene kpss oluyor diye hiç sorgulamadığım tek-çift yılları alım olayını bilmiyordum. geçenlerde rastgele bir youtube videosunda bu olayı gördüm ve bunu teyit etmek amacıyla soruyorum. 2023 kpss için düz memurluğa çalışmam mantıksız mı? alım olmayacak mı?


Hsm5997
Aday Memur
01 Temmuz 2023 19:37
Malesef, B Grubu memurluklar için çift yıllarda yapilan kpss sınavina girmeniz gerekiyor. Tek yıllarda yapilan kpss ile öğretmen, polis, A grubu memurluklari alimi yapiliyor.

düşünenceset
01 Temmuz 2023 20:37

anladım. teşekkür ederim bilgi için hocam.

Hsm5997, 1 saat önce
Malesef, B Grubu memurluklar için çift yıllarda yapilan kpss sınavina girmeniz gerekiyor. Tek yıllarda yapilan kpss ile öğretmen, polis, A grubu memurluklari alimi yapiliyor.
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