KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2023 19:34
Sınava yakın netlerimin düşmesi

Bu neden oluyor arkadaşlar ya normal zamana göre aşırı aşırı düşük o kadar da çalışıyoruz normal mi bu sizde de oluyor mu ???


Merve079
Aday Memur
01 Temmuz 2023 19:36
Ksjsjsjd Netlerin olacak klavye hatası

E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2023 20:23

Başlık düzeltildi.

Merve079, 1 saat önce
Ksjsjsjd Netlerin olacak klavye hatası
Toplam 2 mesaj

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