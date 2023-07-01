Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Temmuz 2023 19:39
En düşük memur maaşı

Arkadaşlar internet habere göre evli,eşi çalışmayan,2 çocuklu en düşük memur maaşı 11.848 TL?den 22 bin TL ye yükselecek deniyor.Bu durum işçilerde olduğu gibi 15 bin taban aylığı uygulaması yapılıp ondan sonra 22 bine yükselecek deniyor.Peki maaşımız 11.848 tl fazla 15 bin den düşükse nasıl bir durum olur sizce?Mesela 13bin 14 bin maaş alanların hepsi 15 binde mi sabitlenecek?fikriniz nedir?


E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2023 20:24

On beş bin olarak bahsedilen taban aylık. Taban aylığınız 6787 tl

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