Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2023 19:54
doktor ve hemşire maaşı

Arkadaşlar doktor ve hemşireler döner sermaye dahil aylık ne kadar maaş alıyor acaba özellikle doktor ve hemşire arkadaşlar cevaplarsa net bilgimiz olur. 13 diyen var hemşire maaşına mesela


Deryann
Aday Memur
01 Temmuz 2023 20:24
Döner ve ek mesai hastaneden hastaneye birimden birime değişir ben hemşireyim 14 küsür maaş alıyorum sabit dahil
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