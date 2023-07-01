Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2023 20:25
Merhaba arkadaşlar

Konu : Dikkat Çekimi

İddaalar hakkinda İlgili yazili bilginiz incelenmiş olup, yazili bilginiz uygun görülmüş ise de hastanemiz idarecileri ile iletişim konusunda daha dikkatli olmaniz hususunda gereğini rica ederim.

-Arkadaşlar bir yonetici tarafindan mobbinge ugradim, ilgili yazilar yazildiktan sonra konu bu şekilde kapandi. Dikkat çekme ile ilgili bilgisi olan var mi ?

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