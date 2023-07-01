Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Temmuz 2023 20:29
Merkezi atama
Merhaba 69.5 puanla merkezi atamada atanma şansım var mı yaşlı bakımı ve tıbbi sekreterlik mezunuyum

superbery
Aday Memur
01 Temmuz 2023 20:42

sağlıkçıların ataması ile merkezi atama farklıdır merkezide sağlık bölümlerinden alım olmaz ama siz


Deryann
Aday Memur
01 Temmuz 2023 20:43
Evet biliyorum ama herhangi önlisans programından mezun olmak diye kriterleri olanlar var ya onlardan bahsettim acaba şansım olur mu
superbery, 9 dk. önce

sağlıkçıların ataması ile merkezi atama farklıdır merkezide sağlık bölümlerinden alım olmaz ama siz

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