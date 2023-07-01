Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 21:06
Nolcak bu ıphone fiyatları
Evet şu an ıphone14 47,5 bin olmuş tam 2,5 maaşım:(

gencligigidenpmyolu
Aday Memur
01 Temmuz 2023 21:36
Derdini seveyim

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 21:41
Sev kardeşim derdimi sev :)
gencligigidenpmyolu, 54 dk. önce
Derdini seveyim

gencligigidenpmyolu
Aday Memur
01 Temmuz 2023 21:42
Yakışır ama şefime bı 14 pro Max bee
siyahbeyaz88, 49 dk. önce
Sev kardeşim derdimi sev :)

Delidolu66
Memur
01 Temmuz 2023 21:43
Fiyatı 65.000 fazla. Yurtdışı şuanda 35.000 olmuş.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 21:44
Eyvallah kardeşim bende 14 pro var alamayanlar için dertlenmiştim :)
gencligigidenpmyolu, 48 dk. önce
Yakışır ama şefime bı 14 pro Max bee

Delidolu66
Memur
01 Temmuz 2023 21:45
Polis her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 21:47
Aynen öyle burda demek istediğim 2012 de tam bir maaşımla yeni çıkan ıphone5 i almıştım şimdi nerde
Delidolu66, 45 dk. önce
Polis her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor.

josef33-44
Memur
01 Temmuz 2023 21:49
Senin derdin daha büyük başkan. Bizde olmadığı için sıkıntı yok en fazla iphone muz yok deriz.. Allah muhafaza ya bozulursa yada yere düşüp kırılırsa diye hergün düşündürür :)
siyahbeyaz88, 46 dk. önce
Eyvallah kardeşim bende 14 pro var alamayanlar için dertlenmiştim :)

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 21:52
Kırılmaz cam kullanıyorum:) ayrıca derdim büyük değil ikinci el ağır hasarlıları bile peynir ekmek gibi gidiyor
josef33-44, 41 dk. önce
Senin derdin daha büyük başkan. Bizde olmadığı için sıkıntı yok en fazla iphone muz yok deriz.. Allah muhafaza ya bozulursa yada yere düşüp kırılırsa diye hergün düşündürür :)

Ekc18
Aday Memur
01 Temmuz 2023 22:19
İşe başladığımda 2011 de bir maaşım en iyi iphone alıyordu şu anda 4 maaşım alamıyor. Mevzu iphone almak değil ama maaşın erimesi koyuyor.
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