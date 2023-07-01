Nolcak bu ıphone fiyatları

Senin derdin daha büyük başkan. Bizde olmadığı için sıkıntı yok en fazla iphone muz yok deriz.. Allah muhafaza ya bozulursa yada yere düşüp kırılırsa diye hergün düşündürür :)

Senin derdin daha büyük başkan. Bizde olmadığı için sıkıntı yok en fazla iphone muz yok deriz.. Allah muhafaza ya bozulursa yada yere düşüp kırılırsa diye hergün düşündürür :)

siyahbeyaz88, 46 dk. önce Eyvallah kardeşim bende 14 pro var alamayanlar için dertlenmiştim :)