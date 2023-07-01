Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 21:07
Biz nasil bu hale geldik

Arkadaslar meslege 2013 te basladim.asgari ucretin 3 kati maasimiz vardi.gelir durumumuz cok iyiydi.fakat gunumuzde emniyette calisan cayci bizden fazla maas aliyor.su an demekki bedavaya calisiyoruz.ustelik istanbul antalya izmir gibi yerde calisip 10 15 bin kiraya verenler hayrina calisiyor.bu bole giderse istifalar dahada artacak haberleri olsun.bu paralara calistiracak adam bulamazlar.bende 10 seneyi doldurdum askerlik durumumda kalkti bikac fikrim var cikacam bu meslekten zaten.gerisini artik bizi bu hale getirenler dusunsun bakalil bu maasa bulabileceklermi eleman


Muerem
Şef
01 Temmuz 2023 22:01

Her memurun işçinin 2 3 hatta 4 kalem ek ödemeleri var yahu öğretmenlerde nöbet ücreti diye bi şey var teneffüste görevli olan nöbet ücreti alıyor düşün


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
01 Temmuz 2023 22:05
Ekonomi konusu açmayalım Muerrem in sinir katsayısı artıyor:)

Muerem
Şef
01 Temmuz 2023 22:12

Ya devrem artmıyor da öğretmenler türemiş her yerden ona kıl oluyorum :)

siyahbeyaz88, 25 dk. önce
Ekonomi konusu açmayalım Muerrem in sinir katsayısı artıyor:)

Muerem
Şef
01 Temmuz 2023 22:25

Bak devamlı bu forumdalar eksiler başlamış :) bn öğretmenler forumunda ne bu zamana kadar yazdım ne de yazanı gördüm çok değişikler ya yaz tatili başladı tabi vakit bol güneşte de çok kalmaktan oluyo galiba bunlar :)

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?İdare Mahkemesi İade Kararı40 yaş üstü bütün yaşlı memurlar zorunlu emekli edilsinTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİÜniversiteyi hizmetten saydırmaAmasya Kiralık Daireİstihdam listesi açıklayan illerŞırnak Polis maaşı neden 44 bin TL olmalı

Sözlük

izdiham kelimesi 1 wagner 1 Tavşancıl otu 1 açılmayan paraşüt 1 blair cadısı 1 içinde bıçak geçen eserler 2 papağan 1 hangi film karakterisin 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 efendi köle ilişkisi 4

Son Haberler

Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandıFIFA'dan yeni ofsayt kuralıBusenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu olduFenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldiSuudi Arabistan, 2024 hac sezonu için ön hazırlıklara başladığını açıkladı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?