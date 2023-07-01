Öğretmenin özlük haklarındaki kayıp

Şimdi malûm ekonomik açıdan herkes zor durumda asgari ücretli, emekli, memur, işçi, esnaf vs vs insanlar 10 yıl öncenin şartlarını mumla arar olmuş fakat bu ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesim öğretmenler olmuştur aklıma gelen birkaç nedeni paylaşmak istiyorum ki belki biraz daha farkındalık oluşur.

- 10 yıl önce araştırma görevlisiyle aynı maaşı alan öğretmen şu an arş. görevlisinden en az 5 bin lira daha düşük maaş almaktadır.

- Öğretmen hep normal memur zammı almış olup belki 20 yıldır hiçbir ek iyileştirme almamıştır.

- Medyada Uzman ve baş öğretmenlik tazminatlarını bütün öğretmenler alıyormuş gibi gösterilip yeni başlayan öğretmenin maaşı olduğundan yüksek gösterilmektedir.

- Asgari ücretin yaklaşık 3 katı olan maaş hemen hemen aynı seviyeye gelmiştir. Yapılacak temmuz zamminin 22-23 bin seviyesinde olacağını varsayarsak bile bu 2 kata gerilemiştir.

- il içi il dışı tayinlerde giderek daha az okul açılarak tayinler zorlastirilmistir. Bu da ekonomik bölgelere göçmek isteyen öğretmenlere engel olmaktadır.

- Sözleşmeli öğretmenlik adı altında ek ders ve maaşta düşme olmuştur.

- Diğer memurlar maaşının 2-3 katı promosyon anlaşması yaparken öğretmenler 10-15 bin liralarla kandırılmaktadır.

- Zamanında maaşın neredeyse yarısı olan eğitime hazırlık ödeneği şimdi maaşın 10 da 1 ine düşürülmüştür.

- Yeni söylentilere göre %25+7500 zam olacağı söylenmektedir. Bu durumda öğretmenlerin ek ders ücreti eritilmiş olacaktır. 30 saat derse girenle 15 saat giren arasında pek bir fark kalmayacaktır.

Bunlar şimdilik aklıma gelenler.