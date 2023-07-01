Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 21:25
Öğretmenin özlük haklarındaki kayıp

Şimdi malûm ekonomik açıdan herkes zor durumda asgari ücretli, emekli, memur, işçi, esnaf vs vs insanlar 10 yıl öncenin şartlarını mumla arar olmuş fakat bu ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesim öğretmenler olmuştur aklıma gelen birkaç nedeni paylaşmak istiyorum ki belki biraz daha farkındalık oluşur.

- 10 yıl önce araştırma görevlisiyle aynı maaşı alan öğretmen şu an arş. görevlisinden en az 5 bin lira daha düşük maaş almaktadır.

- Öğretmen hep normal memur zammı almış olup belki 20 yıldır hiçbir ek iyileştirme almamıştır.

- Medyada Uzman ve baş öğretmenlik tazminatlarını bütün öğretmenler alıyormuş gibi gösterilip yeni başlayan öğretmenin maaşı olduğundan yüksek gösterilmektedir.

- Asgari ücretin yaklaşık 3 katı olan maaş hemen hemen aynı seviyeye gelmiştir. Yapılacak temmuz zamminin 22-23 bin seviyesinde olacağını varsayarsak bile bu 2 kata gerilemiştir.

- il içi il dışı tayinlerde giderek daha az okul açılarak tayinler zorlastirilmistir. Bu da ekonomik bölgelere göçmek isteyen öğretmenlere engel olmaktadır.

- Sözleşmeli öğretmenlik adı altında ek ders ve maaşta düşme olmuştur.

- Diğer memurlar maaşının 2-3 katı promosyon anlaşması yaparken öğretmenler 10-15 bin liralarla kandırılmaktadır.

- Zamanında maaşın neredeyse yarısı olan eğitime hazırlık ödeneği şimdi maaşın 10 da 1 ine düşürülmüştür.

- Yeni söylentilere göre %25+7500 zam olacağı söylenmektedir. Bu durumda öğretmenlerin ek ders ücreti eritilmiş olacaktır. 30 saat derse girenle 15 saat giren arasında pek bir fark kalmayacaktır.

Bunlar şimdilik aklıma gelenler.


blackdesert
Memur
01 Temmuz 2023 21:42

hocam 4 maddede düzeltme yapayım.

asgari ücret noktasında eskiden asgari ücrette çalışan azdı şimdi çok kişi asgari ücretle calisiyor o yüzden doğru bir karsilastirma olmaz

il ici ve il disi tayinlerde yapacak bisiy yok. öğretmen sayisi 1milyon bilmem kaç bine çıktı. bazı bölgelerde 5 öğretmenden 1 tanesi norm fazlası.

sözleşmeli öğretmenlik kalktı hocam

promosyon konusunda şöyle düşünüyorum.

öncelikle doğru değil tabi bu faiz sistemi ve promosyonu bankaya birakmamaliyiz sevap beklemeden mubtac kisilete vermeliyiz.

misal saglik bakanliginda doktor var hemsire var hizmetli var cok maas alan gruplar oldugu icin onlarin kisi basina dusen promosyonu yüksek oluyor adalet bakanligida oyle ama bizde ortalama maastan cok sapan ünvanlı kişi yok. Olsa bile öğretmen sayisi fazla.

geri KALANINDA KESINLIKLE KATILIYORUM

OZELLIKLE OGRETIME HAZIRLIK ODENEGI BASOGRETMEN MAASINA DENK HALE GETIRILMELIDIR


zaytung41
Memur
01 Temmuz 2023 21:51

- Bildiğim kadarıyla sözleşmeli öğretmenlik kalkmadı 3 yılı dolduran kadroya geçirildi yeni atananlar sözleşmeli atanıyor.

- Doğru asgari ücretli sayısı arttı fakat toplumda mutlaka bir orta sınıf da olmalı herkes tabanda birleşmemeli öğretmen de orta sınıf olmalı o yüzden dedim.

- İl içi il dışı tayinlerde birçok okulda eksik olmasına rağmen özellikle il dışına ancak ulaşımı zor yerler açılıyor sadece öğretmen sayısı artmasıyla alakalı değil.

- Promosyon konusunda isteyen istediği gibi kullanır onla ilgili bir şey demiyorum. Diğer memurların belki maaş skalası daha geniş haklısın ama öğretmenler de il veya ilçedeki en kalabalık memur grubu. Emekliye verilen promosyon kadar teklif eden yerler var. Saygılar.

blackdesert, 48 dk. önce

hocam 4 maddede düzeltme yapayım.

asgari ücret noktasında eskiden asgari ücrette çalışan azdı şimdi çok kişi asgari ücretle calisiyor o yüzden doğru bir karsilastirma olmaz

il ici ve il disi tayinlerde yapacak bisiy yok. öğretmen sayisi 1milyon bilmem kaç bine çıktı. bazı bölgelerde 5 öğretmenden 1 tanesi norm fazlası.

sözleşmeli öğretmenlik kalktı hocam

promosyon konusunda şöyle düşünüyorum.

öncelikle doğru değil tabi bu faiz sistemi ve promosyonu bankaya birakmamaliyiz sevap beklemeden mubtac kisilete vermeliyiz.

misal saglik bakanliginda doktor var hemsire var hizmetli var cok maas alan gruplar oldugu icin onlarin kisi basina dusen promosyonu yüksek oluyor adalet bakanligida oyle ama bizde ortalama maastan cok sapan ünvanlı kişi yok. Olsa bile öğretmen sayisi fazla.

geri KALANINDA KESINLIKLE KATILIYORUM

OZELLIKLE OGRETIME HAZIRLIK ODENEGI BASOGRETMEN MAASINA DENK HALE GETIRILMELIDIR


halis4242
Genel Müdür
01 Temmuz 2023 22:10

Öğretmenlik maddi/manevî her türlü itibarsızlığa terk edilmiştir, zaten ülkede eğitim-öğretimin de yine ahı gitmiş hatta vahı da kalmamıştır!!?

Öğretmenler ülkede âdeta günah keçisi ilan edilmiştir, şamar oğlanı yapılmıştır, herkesin maskarası olmuştur!!?

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