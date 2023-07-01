Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Temmuz 2023 21:52
Tüm Sendikalar Harekete Geçmelidir
Bayram sonrası meclisin ilk gündemi memur ve emekli maaş artışıdır. Tüm sendikaların memur ve emekli maaşları konusunda kamuoyu oluşturması, beklentilerini açıkça dile getirmesi, amaçlarına ulaşmak için her türlü yasal yolu kullanmaları gerekir. Yazık ki geç kalındı ama pazartesi gününden itibaren girişimlere hız verilmelidir.

Kagiş
Müsteşar
01 Temmuz 2023 22:06

Olur, hemen söylüyorum!))

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