Tüm Sendikalar Harekete Geçmelidir

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Öğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliHayalperest Zamlar Beklemeyin!Alan Değişikliği TakvimiBenzine 2.11 tl Zam Oh oh oy veren ellere sağlık !Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.5 yıl uzmanlık + 20 yıl baş öğretmenlik konusuna dair rahatlatıcı içerikEğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor DüzeydeUzman Öğretmenlik İşi Yattı (!)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?