Tüm Sendikalar Harekete Geçmelidir

Bayram sonrası meclisin ilk gündemi memur ve emekli maaş artışıdır. Tüm sendikaların memur ve emekli maaşları konusunda kamuoyu oluşturması, beklentilerini açıkça dile getirmesi, amaçlarına ulaşmak için her türlü yasal yolu kullanmaları gerekir. Yazık ki geç kalındı ama pazartesi gününden itibaren girişimlere hız verilmelidir.

Bayram sonrası meclisin ilk gündemi memur ve emekli maaş artışıdır. Tüm sendikaların memur ve emekli maaşları konusunda kamuoyu oluşturması, beklentilerini açıkça dile getirmesi, amaçlarına ulaşmak için her türlü yasal yolu kullanmaları gerekir. Yazık ki geç kalındı ama pazartesi gününden itibaren girişimlere hız verilmelidir.