Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Temmuz 2023 22:44
İlişik Kesme ve maaş ödemesi hakkında
İyi akşamlar arkadaşlar Allahın izniyle batıdan tayinciyim nasipse maaşımın eksiksiz yatması için ne zaman ilişik kesmem gerekiyor, 10 Temmuz'dan sonra ilişik kesersem eğer maaş ve maaş farkını alır mıyım teşekkürler.

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
01 Temmuz 2023 22:51

10 temmuzdan sonra ilişik kesilebilir.

Temmuz maaşınız ve maaş farkınız ayrıldığınız birim tarafından yapılır.

15 ağustosta yeni yerinizden maaş almaya başlarsınız.


Alpayderler
Aday Memur
01 Temmuz 2023 23:06
Teşekkür ederim sağolun
orhanzay, 1 saat önce

10 temmuzdan sonra ilişik kesilebilir.

Temmuz maaşınız ve maaş farkınız ayrıldığınız birim tarafından yapılır.

15 ağustosta yeni yerinizden maaş almaya başlarsınız.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?İdare Mahkemesi İade KararıTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurÜniversiteyi hizmetten saydırma40 yaş üstü bütün yaşlı memurlar zorunlu emekli edilsinTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolis maaşı neden 44 bin TL olmalıNedir bu MASSERATİLİ POLİS mevzusuİstihdam listesi açıklayan illerPsikiyatri dahi olsa mutlaka dönüş yolu olmalı

Sözlük

blair cadısı 1 efendi köle ilişkisi 3 hangi film karakterisin 1 açılmayan paraşüt 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 Bugün olanlar 1 Tavşancıl otu 1 beste 1 papağan 1 izdiham kelimesi 1

Son Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldıMusk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandıFIFA'dan yeni ofsayt kuralıBusenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu olduFenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?