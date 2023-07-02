Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 00:06
Merkez teşkilatında çalışan bilgi işlem şefleri

Arkadaşlar. Forumda aradım fakat bulamadım.

1- Merkez teşkilatında çalışan bilgi işlem şeflerinin taşra zabıt katibinden maaş yönünden farkı var mı ?

2- özlük hakları yönünden zabıt katibinden farkı var mı?

3- idari bakımdan bilgisayar teknisyen/teknikerlerin üstü oluyorsa yazı işleri müdürü gibi amiri mi oluyor yoksa sadece kağıt üstündeki gibi bilgi işlem müdürü ile tekniker arası kadro mu ?

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