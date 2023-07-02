Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 00:33
İşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır

Gün geçmiyor ki işçi maaşlarına yönelik olarak başlık açılmasın. Her gün bu hususta başlık olmasına rağmen yeni başlıklar açılmaktadır.

Forum düzeni açısından işçi maaşları konusundaki görüşlerinizi bu başlığa yazınız. Ayrıca açılan konular kapatılacaktır.


bigpipe
Memur
02 Temmuz 2023 00:35

Az önce bir tek başlık vardı, şimdi bu açılmış. Neden önceki başlık silinmiş anlamadım


ProfFate
Aday Memur
02 Temmuz 2023 00:35
Bura memurlar net değil mi ? İşçilerin bu forumda ne işi var.

E.Kayı Han
Editor
02 Temmuz 2023 00:38

Bir başlık yoktu birden çok başlık vardı. O başlıklar kapatıldı. Bu başlıktan yazabilirsiniz görüşlerinizi.

bigpipe, 1 saat önce

Az önce bir tek başlık vardı, şimdi bu açılmış. Neden önceki başlık silinmiş anlamadım

Toplam 3 mesaj

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