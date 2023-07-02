Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 01:06
Kısmi Af temmuzdamı gelecek yoksa ekimdemi sizce?

Son zamanlarda Af konusu gündemde ve gerçekten bir ihtiyaç var suçsuz olup ceza alanlar var cezaevlerindeki doluluktan bahsediliyor biryanda suçsuz insanlara geciken adaletin vebali var suçlu suçsuz ayırmak imkansız halde hızlıca bu konu çözülür umarım tek çözüm yoluda af diye görünüyor zaten yaklaşık 3 senedir baktığımızda covid iznindeki binlerce mahkum suçlu dahi olsa yuvalarını kuranlar işine gücüne bakanlar hiçbir suça karışmayanlar var bence covid iznindekiler referanstır 100.yılda her husus gözetilerek bence Affın dahada bekletilmeden getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum suçsuz yere ceza alanlar, ıslah olanlar, adil yargılanmayanlar ve birçok sebep var Devletimiz hem Affedicidir umarım devletimiz milletimiz için hayırlısı olur


meldaezgi90
02 Temmuz 2023 01:14

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meldaezgi90
02 Temmuz 2023 01:28

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Toplam 2 mesaj

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