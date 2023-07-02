Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2023 01:09
ÇKYS unutulduk mu..?

11 Nisan'dan beri bekliyoruz.Ortada ne bir duyuru var ne de öngörülebilir bir tarih.. Sağlık bakanlığına hem sosyal medya üzerinden hemde e-mail den mesaj gönderdim.Yetmedi Cimer'e yazdım.Yetmedi Fahrettin kocaya hem sosyal medya üzerinden hemde e-mail üzerinden yazdım.Sanırım umudum tükeniyor

Çok Yazılan Konular

İşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Kararsızım yardımcı olur musunuzHekim sen %70 zam istemişLütfen biri yardımcı olabilir mi çok zor durumdayım.2023 haziran iller arasi yer degistirme tayini2023 ocak tayini iptali hakkında3+1 görevlendirmeHastanedr elektrik teknisyeni olan?doktor ve hemşire maaşıTıp fakültesi okumak

Sözlük

blair cadısı 1 papağan 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 izdiham kelimesi 1 Bugün olanlar 1 efendi köle ilişkisi 3 Tavşancıl otu 1 hangi film karakterisin 1 wagner 1 açılmayan paraşüt 1

Son Haberler

Kamu zararı kamu görevlisinden hangi mevzuata göre tahsil edilir?İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldıMusk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandıFIFA'dan yeni ofsayt kuralıBusenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?