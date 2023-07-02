Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2023 01:32
Hizmet puanım temmuz ayı güncellenmedi

Arkadaşlar temmuz ayı hizmet puanı eklenmedi bı iki arkadaşın eklenmiş bende gözükmüyor ne yapmam lazım çünkü tercih verdim iller arasına önemli benim için

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