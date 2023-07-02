Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 02:28
Zamlı maaş ne zaman yatacak

Yeni memur olduğumdan mazur görün zamlı maaş 15 temmuzda mı yatacak yoksa 15 ağustosta mı?


fani_madida
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 02:43

Abicim şaka misin sen


Tiamo1
Aday Memur
02 Temmuz 2023 02:52

Hayır bilmediğimden sordum bilsem neden girip post açayım borç alacağım birinden ona göre fakat destek yerine köstek olmayı seçiyorsun

fani_madida, 35 dk. önce

Abicim şaka misin sen

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