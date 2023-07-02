Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 03:45
Hatay soruşturma

Hatay iline gönüllü görevlendirme ile gittim ve yelekli çalıştığım için üniforma giymediğim için rapor tutuldu. Soruşturma sonucu Uyarı cezası verdiler. İtiraz etme hakkım var mı ve sonucu ne olur tavsiyelerinizi bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?Temmuzda Emekli olacak polis maası ne olurÜniversiteyi hizmetten saydırma40 yaş üstü bütün yaşlı memurlar zorunlu emekli edilsinTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolis maaşı neden 44 bin TL olmalıNedir bu MASSERATİLİ POLİS mevzusuİstihdam listesi açıklayan illerPsikiyatri dahi olsa mutlaka dönüş yolu olmalı

Sözlük

blair cadısı 1 Bugün olanlar 1 açılmayan paraşüt 1 beste 1 efendi köle ilişkisi 3 wagner 1 hangi film karakterisin 1 papağan 1 içinde bıçak geçen eserler 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

2 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıKamu zararı kamu görevlisinden hangi mevzuata göre tahsil edilir?İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldıMusk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandıFIFA'dan yeni ofsayt kuralı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?