Ev Araba Hayal oldu karin tokluğuna çalış

Onceden sana bu parayı ozeldekımse vermez idare et devlet kapısı derdim ama isciler bizden fazla alıyor artık 90 lara geri donduk onceden cok da once degil 2013 de tum evin beyaz esyasını arcelıkten 5500 liraya yenılemıstım en iyisinden ve maasım 2800 felandı :) sımdı sen okuldan cıkınca yemeden ıcmeden 3 sene para bırıktırsen anca dugun yaparsın sartlar kotu altın fırlamıs felan kimse oyle halden anlamaz acık konusalım kız tarafı altını da ister esyasını da 5 yıl dugun ıcın calısacaksın yada 10 yıl bir ev alacaksın ondan sonra evleneceksın:) acık ve net su anda nereye gidersen git maasının yarısı ev kırasına gidiyor burda kıradan sikayetci olmayanlar ya ev sahibi dır yada oturmuslardır 2 3 yıldır aynı evde oldukları ıcın ev sahipleri daha zam mı bındırememıstır onlara ondan. Benim ogretmenle hemsıre ile derdim olamaz bu saatten sonra ıscı taseroncu ve kura ile hıcbır emek harcamadan kura ile alınan ıscı senden fazla maas alacak hadi belki bu zamla maaslarımız esıtlenecek onceden neden rusvet arttıgınu herkes biliyor cunku memura devletin isini yapan memur enflasyona ezdırıldıgu ıcın ne hikmettir bu aralarda rusvet haberleri artmaya basladı. Onceden maas hemsıre ve ogretmenlere gore aldıgımız para ıyı ıdı Ankara da 2013 yılında 2800 maas alırken hemsıre 1700 alıyordu:) arkadasa sordum gecen gun maasın ne diye yogun bakım hemsıre si kendisi 28bın alıyorum mesai diner sermaye felan dedı. Ben tm teror alan yerde 22 bin alıyorum :) 10 yılda sizce bu aradaki 1000 lıra fark nasıl eridi de benden yuksek almaya basladı o zamanın bin lirası sımdının 10 bin lirası oyle dusun. İlerde de herkes en dusuk memur maasına denk gelecek tum kurumlar bir sekılde ıyılestırmw alırken neden ben alamıyorum neden alamayacaksın meslege gırdıgın de basladıgında anlayacaksın

Onceden sana bu parayı ozeldekımse vermez idare et devlet kapısı derdim ama isciler bizden fazla alıyor artık 90 lara geri donduk onceden cok da once degil 2013 de tum evin beyaz esyasını arcelıkten 5500 liraya yenılemıstım en iyisinden ve maasım 2800 felandı :) sımdı sen okuldan cıkınca yemeden ıcmeden 3 sene para bırıktırsen anca dugun yaparsın sartlar kotu altın fırlamıs felan kimse oyle halden anlamaz acık konusalım kız tarafı altını da ister esyasını da 5 yıl dugun ıcın calısacaksın yada 10 yıl bir ev alacaksın ondan sonra evleneceksın:) acık ve net su anda nereye gidersen git maasının yarısı ev kırasına gidiyor burda kıradan sikayetci olmayanlar ya ev sahibi dır yada oturmuslardır 2 3 yıldır aynı evde oldukları ıcın ev sahipleri daha zam mı bındırememıstır onlara ondan. Benim ogretmenle hemsıre ile derdim olamaz bu saatten sonra ıscı taseroncu ve kura ile hıcbır emek harcamadan kura ile alınan ıscı senden fazla maas alacak hadi belki bu zamla maaslarımız esıtlenecek onceden neden rusvet arttıgınu herkes biliyor cunku memura devletin isini yapan memur enflasyona ezdırıldıgu ıcın ne hikmettir bu aralarda rusvet haberleri artmaya basladı. Onceden maas hemsıre ve ogretmenlere gore aldıgımız para ıyı ıdı Ankara da 2013 yılında 2800 maas alırken hemsıre 1700 alıyordu:) arkadasa sordum gecen gun maasın ne diye yogun bakım hemsıre si kendisi 28bın alıyorum mesai diner sermaye felan dedı. Ben tm teror alan yerde 22 bin alıyorum :) 10 yılda sizce bu aradaki 1000 lıra fark nasıl eridi de benden yuksek almaya basladı o zamanın bin lirası sımdının 10 bin lirası oyle dusun. İlerde de herkes en dusuk memur maasına denk gelecek tum kurumlar bir sekılde ıyılestırmw alırken neden ben alamıyorum neden alamayacaksın meslege gırdıgın de basladıgında anlayacaksın