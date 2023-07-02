Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 06:39
Ev Araba Hayal oldu karin tokluğuna çalış

Merhaba abilerim

Pomem ögrencisiyim şuan göreve başladığımda alacam maasla ne ev nede araba alabilecem bu da demek oluyorki karın tokluğuna hayatimi devam ettirecegim. Gurbette cabasi kiralar ortada Meslekteki abilerim Yanlismi dusunuyorum ev araba fln alabilecek birikim yapilabiliyormu cidden şu enflasyonda memurlarin çogunun maaşı eridi yalan oldu. Artik okuldayken İstanbula atanip orda akrabalarin vasitasiyla bir iş ögrenip sonra meslekten 1 2 sene calisip bedelli parasini cikartip istifa ederim dusuncesi girdi aklima cçıkmıyor. Benim yerimde olsaydınız nasil bir yol izlerdiniz acaba.


Özer5336
Şef
02 Temmuz 2023 07:47
Bu saatten sonra hayal görünüyor

konyali4206
Aday Memur
02 Temmuz 2023 07:57
1-2 senede bedelli parasınımı çıkaracaksın hemde istanbulda :)))

Sadeceinsan65
Şef
02 Temmuz 2023 08:10
Onceden sana bu parayı ozeldekımse vermez idare et devlet kapısı derdim ama isciler bizden fazla alıyor artık 90 lara geri donduk onceden cok da once degil 2013 de tum evin beyaz esyasını arcelıkten 5500 liraya yenılemıstım en iyisinden ve maasım 2800 felandı :) sımdı sen okuldan cıkınca yemeden ıcmeden 3 sene para bırıktırsen anca dugun yaparsın sartlar kotu altın fırlamıs felan kimse oyle halden anlamaz acık konusalım kız tarafı altını da ister esyasını da 5 yıl dugun ıcın calısacaksın yada 10 yıl bir ev alacaksın ondan sonra evleneceksın:) acık ve net su anda nereye gidersen git maasının yarısı ev kırasına gidiyor burda kıradan sikayetci olmayanlar ya ev sahibi dır yada oturmuslardır 2 3 yıldır aynı evde oldukları ıcın ev sahipleri daha zam mı bındırememıstır onlara ondan. Benim ogretmenle hemsıre ile derdim olamaz bu saatten sonra ıscı taseroncu ve kura ile hıcbır emek harcamadan kura ile alınan ıscı senden fazla maas alacak hadi belki bu zamla maaslarımız esıtlenecek onceden neden rusvet arttıgınu herkes biliyor cunku memura devletin isini yapan memur enflasyona ezdırıldıgu ıcın ne hikmettir bu aralarda rusvet haberleri artmaya basladı. Onceden maas hemsıre ve ogretmenlere gore aldıgımız para ıyı ıdı Ankara da 2013 yılında 2800 maas alırken hemsıre 1700 alıyordu:) arkadasa sordum gecen gun maasın ne diye yogun bakım hemsıre si kendisi 28bın alıyorum mesai diner sermaye felan dedı. Ben tm teror alan yerde 22 bin alıyorum :) 10 yılda sizce bu aradaki 1000 lıra fark nasıl eridi de benden yuksek almaya basladı o zamanın bin lirası sımdının 10 bin lirası oyle dusun. İlerde de herkes en dusuk memur maasına denk gelecek tum kurumlar bir sekılde ıyılestırmw alırken neden ben alamıyorum neden alamayacaksın meslege gırdıgın de basladıgında anlayacaksın

KingİsBorn
Aday Memur
02 Temmuz 2023 08:21
Maalesef haklısın kardeşim

mfu4226
Aday Memur
02 Temmuz 2023 08:38
Bende yeni atanan bir öğretmen olarak ev, araba v.b şeylere sahip olamayacağımızı ve karın tokluğuna çalıştığımızı düşünüyorum. Hatta yeni evliyim ay sonu bile gelmiyor. Kalkmış birileri de en düşük memur aylığı 22 bin tl olacak diye seviniyor kimse sevinmesin 22 bin tl ile alım gücümüz şu an ki maaşımızdan da kötü olacak
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