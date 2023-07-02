Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 07:42
Dikkat Çekimi

Dikkat Çekimi

Konu : Dikkat Çekimi

İddaalar hakkinda İlgili yazili bilginiz incelenmiş olup, yazili bilginiz uygun görülmüş ise de hastanemiz idarecileri ile iletişim konusunda daha dikkatli olmaniz hususunda gereğini rica ederim.

-Arkadaşlar bir yonetici tarafindan mobbinge ugradim, ilgili yazilar yazildiktan sonra konu bu şekilde kapandi. Dikkat çekme ile ilgili bilgisi olan var mi ? Eğer bu disiplin cezası ise böyle bir ceza yok.

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