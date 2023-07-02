Bayram tatili bitiyor geçmiş olsun!

Bayram tatili iyi kötü geride kaldı. Şimdi memurlar olarak üzüleceğimiz bir haftaya giriş yaptığımızı düşünüyorum. Hayal kırıklığı maaş seviyeleri, alaaşağı edilen özlük hakları ve geçim sıkıntısı. Biz bu reva görülen şeyleri haketmedik. Devletin en uç bölgelerinde devlet adına yetkili olarak çalıştık halka hizmet götürdük. Karşılığı geçim sıkıntısı, düşük emeklilik vs şeyler olmamalıydı.

Bayram tatili iyi kötü geride kaldı. Şimdi memurlar olarak üzüleceğimiz bir haftaya giriş yaptığımızı düşünüyorum. Hayal kırıklığı maaş seviyeleri, alaaşağı edilen özlük hakları ve geçim sıkıntısı. Biz bu reva görülen şeyleri haketmedik. Devletin en uç bölgelerinde devlet adına yetkili olarak çalıştık halka hizmet götürdük. Karşılığı geçim sıkıntısı, düşük emeklilik vs şeyler olmamalıydı.