Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 08:44
Bayram tatili bitiyor geçmiş olsun!
Bayram tatili iyi kötü geride kaldı. Şimdi memurlar olarak üzüleceğimiz bir haftaya giriş yaptığımızı düşünüyorum. Hayal kırıklığı maaş seviyeleri, alaaşağı edilen özlük hakları ve geçim sıkıntısı. Biz bu reva görülen şeyleri haketmedik. Devletin en uç bölgelerinde devlet adına yetkili olarak çalıştık halka hizmet götürdük. Karşılığı geçim sıkıntısı, düşük emeklilik vs şeyler olmamalıydı.

Produss
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 08:52

Başlık açmak için açılan başlıklardan gına geldi


manidar06
Aday Memur
02 Temmuz 2023 10:40
Kardeş canın sıkıldıkça konu mu açıuorsun
Toplam 2 mesaj

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