Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 09:02
Memurlar net isci maaslariyla alakali actigim basligi silmis

Memur düşmanı mısın sen memurlarnet. Hakaret icermeyen basliklari ne amacla siliyorsun. Bir yerden talimat mi geliyor.


Matrix01
Aday Memur
02 Temmuz 2023 09:22

Dış güçlerin oyunu arkadaşım.


Produss
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 10:05

Senin gibi arkadaşlar gün içinde aynı konudan 10 tane başlık açınca tek başlık altına toplamışlar ama belli ki kendi başlığın hariç başlıklara bakmıyorsun. Üst tarafta bununla ilgili açıklama var


2ven
Aday Memur
02 Temmuz 2023 10:53

Bizim 12bin aldığımız ay, işçilerin 26bin aldığına dair bordrolar atmıştım onu da sildiler. Ben böyle bir şey görmedim. Memuru ezdiren bir memur sitesi.

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