Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 09:27
Özür grubu atama?

Merhaba arkadaşlar, konu hakkında bilgisi olan varsa ve cevap verirse çok sevinirim.Esim öğretmen değil, su an bulunduğumuz yerden başka yere tayini çıktı. Es durumundan tayin isteyeceğim araştırdım kadari ile merkezde norm yok gibi duruyor ve benim iki küçük çocuğum var esimin de bol nöbetli mesai kavramı olmayan bir isi var.Simdi tayin icin tercih yaparken merkezde okul açılmazsa ve ben ilçeyi yazmazsam, il emri durumu nasıl gerçekleşecek (eğer olursa tabi)il merkezinden okul açılmaz ise yazmayı düşünmüyorum bu durumda ortada mi kalırım. Böyle bir durumu ilk defa yaşadığım için maalesef bilgim yok ,teşekkür ederim


popcorn007
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 10:18
İl emri olursunuz. Gideceğiniz ilde (tüm ilçeler, kaza, köy dahil) nerede ihtiyaç varsa oraya verirler sizi. Branşınız hiç yoksa alanınıza en yakın bir alanda görevlendirme verirler sizi. O da yoksa il milli eğitim müdürlüğünde düz memurluk.

melcea
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 10:34

Ilk asamaya basvurursaniz il emri verilirse o sekilde gidersiniz. Genelde eşin oldugu ilceye veriyorlar ama bu kesin degil. Vermeyen bazi sehirler vardi gecmis senelerde.


popcorn007
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 10:44

Torpili varsa evet eşin olduğu ilçeye verirler.

melcea, 22 dk. önce

Ilk asamaya basvurursaniz il emri verilirse o sekilde gidersiniz. Genelde eşin oldugu ilceye veriyorlar ama bu kesin degil. Vermeyen bazi sehirler vardi gecmis senelerde.

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