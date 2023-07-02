Özür grubu atama?

İl emri olursunuz. Gideceğiniz ilde (tüm ilçeler, kaza, köy dahil) nerede ihtiyaç varsa oraya verirler sizi. Branşınız hiç yoksa alanınıza en yakın bir alanda görevlendirme verirler sizi. O da yoksa il milli eğitim müdürlüğünde düz memurluk.

İl emri olursunuz. Gideceğiniz ilde (tüm ilçeler, kaza, köy dahil) nerede ihtiyaç varsa oraya verirler sizi. Branşınız hiç yoksa alanınıza en yakın bir alanda görevlendirme verirler sizi. O da yoksa il milli eğitim müdürlüğünde düz memurluk.