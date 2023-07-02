Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 09:46
Bir yıl önce Benzin 28 TL. idi.

Algı yapanlar hadi buyrun bir yıl önce benzin bu fiyat idi. Buna ne diyeceksiniz.


Feriduni
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 09:55
Yetmez, en az 50 TL olmalı. Biz güçlü, zengin ve büyük bir ülkeyiz. Oyuna gelmeyelim. Dış güçler bizi yıldıramaz. Peru, Şili ayağını denk al. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Teşekkür ederim.

Reflec
Şef
02 Temmuz 2023 09:57

2021 yılında 12 lira, 2020 yılında ise 7 liraydı. Asıl algı yaratan sensin.


Aslantugg
Aday Memur
02 Temmuz 2023 09:58
Kafa yok burda yazı yazma hakki vermişler boş teneke

şanlı0788
Şef
02 Temmuz 2023 10:18
Benzinin düşüşü brent petrolün fiyatının dünyada ucuzlamasıyla olmuştu. Şuan ki yükselişi ise muhteşem ekonomi politikalarıyla doları fırlatınca yine eski yerine geldi. Yani dünyada yükselmedi bizde yükseldi çünkü TL miz pula döndü. Anlamazsın ama yine de söylemek istedim :)

nistiman
Memur
02 Temmuz 2023 10:32

Geçen sene petrol varil fiyatı 110 dolardı. Şimdi 75 dolar. Yani fiyatı dolar bazında oldukça düşmüş


nistiman
Memur
02 Temmuz 2023 10:33

Ama bizde zam üstüne zam ile artıyor nedense!


a1981
Müsteşar
02 Temmuz 2023 10:45

Geçen yıl petrol fiyatları yüksekti, bu yıl ise döviz kuru etkisiyle yükseldi..

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