Bir yıl önce Benzin 28 TL. idi.

Benzinin düşüşü brent petrolün fiyatının dünyada ucuzlamasıyla olmuştu. Şuan ki yükselişi ise muhteşem ekonomi politikalarıyla doları fırlatınca yine eski yerine geldi. Yani dünyada yükselmedi bizde yükseldi çünkü TL miz pula döndü. Anlamazsın ama yine de söylemek istedim :)

Benzinin düşüşü brent petrolün fiyatının dünyada ucuzlamasıyla olmuştu. Şuan ki yükselişi ise muhteşem ekonomi politikalarıyla doları fırlatınca yine eski yerine geldi. Yani dünyada yükselmedi bizde yükseldi çünkü TL miz pula döndü. Anlamazsın ama yine de söylemek istedim :)