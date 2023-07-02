MODERATORLER NEREDE

Bu forumda moderator varmi, kendileri TSK mensubu mu. Önüne gelen konu açıyor. İlgili ilgisiz herkes burada. Personel temin için soru sorunlardan, pomem sıçrama tahtası ile soru soranlara kadar herkes burada. Müdahale ederseniz seviniriz

Bu forumda moderator varmi, kendileri TSK mensubu mu. Önüne gelen konu açıyor. İlgili ilgisiz herkes burada. Personel temin için soru sorunlardan, pomem sıçrama tahtası ile soru soranlara kadar herkes burada. Müdahale ederseniz seviniriz