Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Temmuz 2023 09:54
MODERATORLER NEREDE
Bu forumda moderator varmi, kendileri TSK mensubu mu. Önüne gelen konu açıyor. İlgili ilgisiz herkes burada. Personel temin için soru sorunlardan, pomem sıçrama tahtası ile soru soranlara kadar herkes burada. Müdahale ederseniz seviniriz

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