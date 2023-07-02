Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Temmuz 2023 10:01
İhraçç

3 temmuzda astsubaylık eğitimine katılacağım geçmişte yasa dışı bahis oynadım ama cezam yok eğer eğitimde veya meslekte gelirse ihraç olurmuyum


ByAstsubay
Aday Memur
02 Temmuz 2023 10:31
Dava devam ediyor mu !??
Toplam 1 mesaj

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