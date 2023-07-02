Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 10:14
Kalabilir miyim

Merhabalar 10 şubat'tan beri hatay'dayım dilekçe verdim hala sonuçlanmadı pazartesini bekliyorum. Dilekçe %99 olumsuz gözüküyor da, eğer olumsuz girilirse hala burada kalabilir miyim?

Hatay bana git mi der, kadrom ne işin var çık gel mi der? Kimse ses etmezse ben de kulağımın üstüne yatayım mı. Bir de ilişiği kestiklerinde kaç günde kadroma başlama yapmam gerekiyor?

Ayrıca şu dilekçe sonuçları ne zaman isteme işlenir?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi teşekkürler.


Billythekid27
Aday Memur
02 Temmuz 2023 10:45

Hatay'da ki müdür seni talep ederse tayinim çıkar , çalıştığın yerden

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