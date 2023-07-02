KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 10:52
Rahatsızlığım polislige engel mi ?

Arkadaşlar 30. Donem POMEM mulakatlarina gireceğim. Rahim duvari kalınlığı ve rahimdeki 4mm - 6mm çapındaki 2 adet polip polislige engel mıdır? Yarın ameliyat olacağım. Bu durum veya ameliyat olmam polislik mulakatlarinda veya genel sagliklta sorun yaratır mı?

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