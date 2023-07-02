Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 10:57
Kariyer Uzmanları Tek Başlık

Arkadaşlar merhaba,

İşçiler, Kamu Mühendislerinin kendi başlıkları var.

Burası da Kamuda çalışan tüm Kariyer Uzmanlarına ait olsun.

Maaş, özlük vb. konuları burada konuşalım.


huniliuzman
Aday Memur
02 Temmuz 2023 11:58

Çalıştığım kurumun üst düzey yöneticilerinden birisi yaptığı son bölgesel toplantıda, tüm kariyer uzmanları, denetçileri için seçim öncesinde çalışma yapıldığı hatta seçimlerden önce açıklanacağını ama yetişmediğini tarafımıza iletti.

Çalıştığım kurum için kadromuza karşılık gelen mevzuatın değiştirilme ihtimali var kariyer uzmanlığından çıkarılıp Kalkınma Ajansları ile aynı özlük haklarına sahip olunması gibi. Ancak yine aynı kişi tarafından şu söylendi, yakın zamanda kariyer uzmanları çalışması açıklanacak ve şu an mevzuat değiştirmenin ileride negatif etkileyeceği yönünde.

Başka kurumlarda çalışan arkadaşlarında bu tarz bilgilerinden haberi varsa ve paylaşırlarsa aydınlanmış oluruz.


huniliuzman
Aday Memur
02 Temmuz 2023 12:01

Negatif etkileyecek derken yanlış anlaşılma olmasın. Şu an Kalkınma Ajansı'nın şartları çalıştığım kurumunkinden iyi. Ancak şu an Kalkınma Ajansı'nın şartlarına sahip olursak ve yakın zamanda da beklenen Kariyer Uzmanları çalışması sonucu, Kariyer Uzmanları şartlarının daha iyi olacağı yönünde.

huniliuzman, 1 saat önce

Çalıştığım kurumun üst düzey yöneticilerinden birisi yaptığı son bölgesel toplantıda, tüm kariyer uzmanları, denetçileri için seçim öncesinde çalışma yapıldığı hatta seçimlerden önce açıklanacağını ama yetişmediğini tarafımıza iletti.

Çalıştığım kurum için kadromuza karşılık gelen mevzuatın değiştirilme ihtimali var kariyer uzmanlığından çıkarılıp Kalkınma Ajansları ile aynı özlük haklarına sahip olunması gibi. Ancak yine aynı kişi tarafından şu söylendi, yakın zamanda kariyer uzmanları çalışması açıklanacak ve şu an mevzuat değiştirmenin ileride negatif etkileyeceği yönünde.

Başka kurumlarda çalışan arkadaşlarında bu tarz bilgilerinden haberi varsa ve paylaşırlarsa aydınlanmış oluruz.


semihuzun
Memur
02 Temmuz 2023 12:13
Bu kariyer uzmanlarının maaşları akademisyenlerle eşgüdümlü mü ilerliyor?birine zam gelirse diğerine de uygulanır mı?eğer öyleyse sayı ve dolayısıyla etki gücü artar maaş iyileştirmesine dönük.

huniliuzman
Aday Memur
02 Temmuz 2023 12:56

Bildiğim kadarıyla arasında herhangi bir bağ yok hocam, kariyer uzmanlığı için en büyük etkiyi merkez teşkilatlanmasında çalışanlar ki bildiğim kadarıyla büyük bir hoşnutsuzluk ve baskı var.

semihuzun, 45 dk. önce
Bu kariyer uzmanlarının maaşları akademisyenlerle eşgüdümlü mü ilerliyor?birine zam gelirse diğerine de uygulanır mı?eğer öyleyse sayı ve dolayısıyla etki gücü artar maaş iyileştirmesine dönük.
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